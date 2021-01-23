В регионах продолжаются несанкционированные митинги и шествия. По данным телеграмм-каналов, в 13 городах на данный момент задержаны 48 участников несогласованных акций.

Во Владивостоке начались столкновения протестующих с полицией. Один из участников несогласованной акции ударил в голову полицейского. О протестах в городе высказалась детский омбудсмен Анна Кузнецова . Там живой цепью выставили детей, из-за спин которых взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и снова прячутся. Кузнецова заявила, что теперь знает все о человеческой подлости. Митингующие засняли провокатора на митинге в Красноярске.

На кадрах видно, как человек из толпы толкает омоновца. Протестующие сами просят полицию задерживать провокаторов и помогают правоохранителям разворачивать подростков с митинга домой. На Манежной площади в Москве дежурят полицейские, вход на Красную площадь закрыт, а на Пушкинской ставят ограждения. Усилена охрана в центре Санкт-Петербурга.