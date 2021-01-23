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Москва

В регионах продолжаются несанкционированные митинги и шествия 

Авторадио 1 час назад
В регионах продолжаются несанкционированные митинги и шествия. По данным телеграмм-каналов, в 13 городах на данный момент задержаны 48 участников несогласованных акций.
Во Владивостоке начались столкновения протестующих с полицией. Один из участников несогласованной акции ударил в голову полицейского. О протестах в городе высказалась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Там живой цепью выставили детей, из-за спин которых взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и снова прячутся. Кузнецова заявила, что теперь знает все о человеческой подлости. Митингующие засняли провокатора на митинге в Красноярске.
На кадрах видно, как человек из толпы толкает омоновца. Протестующие сами просят полицию задерживать провокаторов и помогают правоохранителям разворачивать подростков с митинга домой. На Манежной площади в Москве дежурят полицейские, вход на Красную площадь закрыт, а на Пушкинской ставят ограждения. Усилена охрана в центре Санкт-Петербурга.
В Генпрокуратуре и МВД предупредили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Правоохранители также напомнили об отдельной ответственности за вовлечение детей и подростков в протестные акции.
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Комментарии 261
Происшествия , Видео , Анна Кузнецова , Генпрокуратура РФ , МВД , Владивосток , Красноярск , Красноярский Край , Москва , Приморский Край , Санкт-Петербург
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