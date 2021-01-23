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В Москве произошло двойное убийство на свадьбе 

Майк Габриелян 55 минут назад
В Москве произошло двойное убийство на свадьбе
Фото: РИА НОВОСТИ
Жениха и его брата застрелили во время свадьбы в Москве. Погибли жених и его брат, уроженцы Молдавии. Полиция разыскивает гостя свадьбы, стрелявшего в них из пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, преступление произошло в одном из клубов в Новой Москве, где проходило торжество по поводу бракосочетания. В какой-то момент случился бытовой конфликт, который привел к кровавой развязке.

«Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте», — заявил источник.

В столице ввели план «Перехват» и разыскивают подозреваемого. На месте работают следователи.
В столичном управлении СКР подтвердили факт двойного убийства на свадьбе.

«Между гостями произошёл конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте», — заявили в ведомстве.

Канал 112 приводит подробности преступления.
Убийство произошло в загородном клубе, молодые и гости отмечали свадьбу второй день подряд.
Жениха и его брата позвали на разборки приглашённые гости. Они поругались во время празднества. Один из гостей начал стрелять из окна чёрного джипа. Преступник использовал боевой пистолет. Погибшие — братья Филипп и Радик Кординяну из Молдавии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Новосибирской области мужчина в день свадьбы убил свою жену.
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Происшествия , СКР
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