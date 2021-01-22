Прокуратура организовала проверку из-за возвращения самолёта в Пулково

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Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возвращения в аэропорт Пулково самолёта, выполнявшего рейс в Москву , из-за технической неисправности.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полётов в связи с возвратом в аэропорт Пулково воздушного судна АО «Авиакомпания «Россия», рейс 6035 сообщением Санкт-Петербург — Москва», — заявили в прокуратуре.

По предварительной информации, самолёт вылетел из Петербурга в 18:07, но в связи с технической неисправностью экипаж принял решение вернуться в Пулково.

На борту самолёта находились 124 пассажира и четыре члена экипажа. В 19:08 самолёт благополучно совершил посадку.