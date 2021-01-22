При взрыве на цветочном рынке в Краснодаре погиб человек 

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С места происшествия эвакуировали не менее 100 человек, площадь пожара составила около 150 квадратных метров

На территории цветочного рынка в Краснодаре произошел взрыв газового баллона. Сообщается о погибших и пострадавших. В экстренных службах сообщили, что с места происшествия эвакуировали около 100 человек. Пожар охватил не менее 150 квадратных метров. Известно об одном погибшем и пяти пострадавших.

Павильон, где произошел взрыв, почти полностью разрушен, сообщает ТАСС. Пожар на текущий момент уже потушен. По данным агентства, предварительно взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона.

«В конце рабочего дня в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон, начался пожар. Как минимум, один человек погиб, еще до пяти пострадали», — сказал собеседник «Интерфакса».