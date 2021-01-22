При взрыве на цветочном рынке в Краснодаре погиб человек 

С места происшествия эвакуировали не менее 100 человек, площадь пожара составила около 150 квадратных метров
На территории цветочного рынка в Краснодаре произошел взрыв газового баллона. Сообщается о погибших и пострадавших. В экстренных службах сообщили, что с места происшествия эвакуировали около 100 человек. Пожар охватил не менее 150 квадратных метров. Известно об одном погибшем и пяти пострадавших.
Павильон, где произошел взрыв, почти полностью разрушен, сообщает ТАСС. Пожар на текущий момент уже потушен. По данным агентства, предварительно взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона.
«В конце рабочего дня в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон, начался пожар. Как минимум, один человек погиб, еще до пяти пострадали», — сказал собеседник «Интерфакса».
22 января стало известно, что в селе Большое Нуркеево в Татарстане на предприятии ООО «МНКТ» («Малая Нефтяная Компания Татарстана») произошел взрыв. Два человека погибли, еще один пострадал. По информации прокуратуры, разорвало емкость установки предварительного спуска воды при проведении испытания воздухом. Ведомство проводит проверку, на место приехали сотрудники прокуратуры. Предприятие, как сообщили в СМИ, принадлежит родственникам первого главы республики Минтимера Шаймиева.