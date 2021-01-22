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Россиянка умерла по дороге в больницу после пластической операции в частной клинике 

Вероника Полынина 13 минут назад
Россиянка умерла по дороге в больницу после пластической операции
Фото: РИА Новости
Жительница Ингушетии скончалась после липосакции в частной клинике в Назрани, сообщает РИА «Новости».
Операция, за которую 49-летняя местная жительница заплатила 160 тысяч рублей, была проведена 5 января. После процедуры женщине резко стало плохо, по дороге в больницу она скончалась.
Трагедия в клинике: стала известна личность погибшей
По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ.
Следственные органы установили, что у клиники не было лицензии на оказание медицинских услуг, а пациентка не подписывала согласия на медицинское вмешательство.
Кроме того, в клинике отсутствовало реабилитационное отделение и специалисты, которые могли бы оказать неотложную медицинскую помощь.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Ингушетии.
«Рамблер» писал, что в июле 2020 года 35-летняя женщина умерла во время процедуры липосакции в одной из частных клиник Москвы.
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Происшествия , РИА Новости
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