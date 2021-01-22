Россиянка умерла по дороге в больницу после пластической операции

Жительница Ингушетии скончалась после липосакции в частной клинике в Назрани сообщает РИА «Новости».

Операция, за которую 49-летняя местная жительница заплатила 160 тысяч рублей, была проведена 5 января. После процедуры женщине резко стало плохо, по дороге в больницу она скончалась.

По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ.

Следственные органы установили, что у клиники не было лицензии на оказание медицинских услуг, а пациентка не подписывала согласия на медицинское вмешательство.

Кроме того, в клинике отсутствовало реабилитационное отделение и специалисты, которые могли бы оказать неотложную медицинскую помощь.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Ингушетии.

«Рамблер» писал, что в июле 2020 года 35-летняя женщина умерла во время процедуры липосакции в одной из частных клиник Москвы.