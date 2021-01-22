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Россиянка скончалась после липосакции 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Россиянка скончалась после липосакции в частной клинике
Фото: Газета.Ru
В Ингушетии 49-летняя женщина скончалась после того, как ей сделали липосакцию в частной клинике. Об этом сообщил региональный СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что 5 января женщине сделали операцию за 160 тысяч рублей. Как установили следователи, в заведении не соблюдались необходимые условия, а также отсутствовали специалисты-реаниматологи. После операции женщине стало плохо, по дорогу в больницу она скончалась. Выяснилось, что у клиники не было лицензии, а также организация не получила информированное добровольное согласие на липосакцию от погибшей.
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Происшествия , Александр Мясников , Республика Ингушетия
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