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Москва

Суд 2 февраля рассмотрит по существу дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви 

Агентство «Москва» и ещё 3 48 минут назад
Суд рассмотрит по существу дело инвестора Майкла Калви 2 февраля
Фото: Прайм
Мещанский районный суд столицы 2 февраля 2021 года приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американца Майкла Калви и других обвиняемых в растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде.

«Рассмотрение дела по существу состоится 2 февраля 2021 года в открытом судебном заседании», — сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Кроме того, суд отказал в ходатайстве адвокатов о возврате дела в прокуратуру.
Ранее представитель банка «Восточный» заявил ходатайство об отказе от исковых требований к инвестору и остальным фигурантам дела на 2,5 млрд руб.
Согласно позиции гособвинения, фигурантам вменяется растрата 2,5 млрд руб. банка «Восточный» путем выдачи кредитным учреждением невозвратного кредита «Первому коллекторскому бюро» в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Baring Vostok — крупный инвестиционный фонд, который специализируется на вложениях в Россию и страны СНГ. Калви и другие фигуранты дела были арестованы в феврале 2019 года. В апреле Калви перевели под домашний арест.
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Комментарии
Происшествия , Майкл Калви , Генпрокуратура РФ , Москва
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