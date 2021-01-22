Россиянин без прав на «Мерседесе» сбил курьера на тротуаре 

Тюмени водитель автомобиля «Мерседес» сбил человека на тротуаре. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Некоторое время назад на улице Малыгина 20-летний водитель «Мерседеса», не имеющий права управления транспортными средствам и полиса ОСАГО, в попытке объехать пробку выехал на тротуар и совершил наезд на курьера, ехавшего на велосипеде. Потерпевший травмировал ногу и получил другие повреждения.

Водитель был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, местное управление ГИБДД инициировало проведение проверки по факту ДТП. В ходе нее действиям водителя будет дана правовая оценка.

Водитель настаивает на том, что его машину случайно вынесло на тротуар из-за того, что дорога была скользкой, а движение по нему он продолжил из страха повредить другие авто.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», 27-летний сын владельца крупной фармацевтической компании Виталий Калиберда за рулем внедорожника «Кадиллак Эскалейд», находясь в состоянии опьянения, на скорости 160 километров в час сбил на пешеходном переходе в подмосковном Наро-Фоминске 22-летнего Данила Сократова и 19-летнюю Анастасию Лимаренко. Молодые люди погибли.