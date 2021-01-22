Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянин без прав на «Мерседесе» сбил курьера на тротуаре 

Артём Кульша 45 минут назад
Россиянин без прав на «Мерседесе» сбил курьера на тротуаре
Фото: Рамблер
В Тюмени водитель автомобиля «Мерседес» сбил человека на тротуаре. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Некоторое время назад на улице Малыгина 20-летний водитель «Мерседеса», не имеющий права управления транспортными средствам и полиса ОСАГО, в попытке объехать пробку выехал на тротуар и совершил наезд на курьера, ехавшего на велосипеде. Потерпевший травмировал ногу и получил другие повреждения.
Водитель был привлечен к административной ответственности.
Кроме того, местное управление ГИБДД инициировало проведение проверки по факту ДТП. В ходе нее действиям водителя будет дана правовая оценка.
Водитель настаивает на том, что его машину случайно вынесло на тротуар из-за того, что дорога была скользкой, а движение по нему он продолжил из страха повредить другие авто.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», 27-летний сын владельца крупной фармацевтической компании Виталий Калиберда за рулем внедорожника «Кадиллак Эскалейд», находясь в состоянии опьянения, на скорости 160 километров в час сбил на пешеходном переходе в подмосковном Наро-Фоминске 22-летнего Данила Сократова и 19-летнюю Анастасию Лимаренко. Молодые люди погибли.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Комментарии
Происшествия , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение