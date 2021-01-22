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Москва

СК проверяет обстоятельства нападения на журналиста в Северной Осетии 

ТАСС 57 минут назад
СК проверяет обстоятельства нападения на журналиста в Северной Осетии
Фото: РИА Новости
Следователи во Владикавказе начали доследственную проверку по распространенной в СМИ информации об избиении журналиста Руслана Тотрова. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Северной Осетии.

"По указанию руководителя следственного управления по данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия — Алания незамедлительно организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По материалам следствия, 21 января в средствах массовой информации были распространены сведения о том, во Владикавказе было совершено нападение на журналиста Тотрова. Он получил челюстно-лицевую травму. Нападение, как писали СМИ, якобы связано с критическими высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии.
В Союзе журналистов России заявили, что возмущены нападением и требуют тщательного расследования и соответствующей правовой оценки инцидента с Тотровым. Также отмечается, что союз при необходимости окажет Тотрову юридическую помощь.
Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева сообщила журналистам, что глава государства Анатолий Бибилов "не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и тем более проявленной в виде рукоприкладства", а в администрации президента инцидент расценивают как провокацию и надеются на скорейшее выяснение всех обстоятельств нападения на журналиста.
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Комментарии
Происшествия , Анатолий Бибилов , Дина Гассиева , Администрация Президента РФ , СКР , Владикавказ , Республика Северная Осетия — Алания , Северный
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