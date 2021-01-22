Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Курившая в самолёте заплатит более 200 тысяч рублей за вынужденную посадку 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Россиянка заплатит более 200 тысяч рублей за курение в самолете
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первомайский районный суд Мурманска взыскал с местной жительницы убытки за вынужденную посадку самолёта авиакомпании «Победа» в аэропорту Петрозаводска.
Воздушная машина выполняла рейс Мурманск — Москва. Одна из пассажирок нарушила правила нахождения на борту и начала курить в туалете. Командир самолёта принял решение о вынужденной посадке на запасной аэродром в Петрозаводске. Силовики сняли женщину с борта. За курение на борту её оштрафовали на 500 рублей.

В связи с противоправными действиями ответчика истец понёс убытки, выразившиеся в расходах, связанных с совершением вынужденной посадки, в размере 212 тысяч 966 рублей 48 копеек, — говорится в сообщении.

Эта сумма была сложена из дополнительного расхода топлива, поскольку самолёт отклонился от маршрута, а также вынужденной посадки, наземного обслуживания, аэропортовых сборов и других дополнительных расходов. Ответчица не было согласна с предъявленными требованиями. Решение суда ещё не вступило в силу.
Штраф 40 тысяч: в России вступил в силу новый запрет
Ранее в Хабаровске силовики задержали пассажира авиарейса, который после употребления алкоголя начал курить на борту воздушного судна. Он не реагировал на требования членов экипажа и окружающих прекратить нарушения полёта. Лайнер направлялся из Новосибирска в Хабаровск.
Как писал NEWS.ru, полицейские задержали гражданина Великобритании в аэропорту Южно-Сахалинска. Он тоже курил в туалете самолёта. На иностранца составили соответствующий протокол, а затем отпустили. Англичанин прибыл на остров по работе.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
News.ru: последние новости
Фигурант дела о педофилии покончил с собой в Петербурге Фигурант дела о педофилии покончил с собой в Петербурге Под Пензой мужчина принял охотника за кабана и убил его Под Пензой мужчина принял охотника за кабана и убил его В Петербурге младенец потерял всю семью из-за COVID-19 В Петербурге младенец потерял всю семью из-за COVID-19
Комментарии 17
Происшествия , Авиакомпания "Победа" , Москва , Мурманск , Мурманская Область , Первомайский , Петрозаводск , Республика Карелия , Тульская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение