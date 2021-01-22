Россиянка заплатит более 200 тысяч рублей за курение в самолете

Воздушная машина выполняла рейс Мурманск — Москва . Одна из пассажирок нарушила правила нахождения на борту и начала курить в туалете. Командир самолёта принял решение о вынужденной посадке на запасной аэродром в Петрозаводске. Силовики сняли женщину с борта. За курение на борту её оштрафовали на 500 рублей.

В связи с противоправными действиями ответчика истец понёс убытки, выразившиеся в расходах, связанных с совершением вынужденной посадки, в размере 212 тысяч 966 рублей 48 копеек, — говорится в сообщении.

Эта сумма была сложена из дополнительного расхода топлива, поскольку самолёт отклонился от маршрута, а также вынужденной посадки, наземного обслуживания, аэропортовых сборов и других дополнительных расходов. Ответчица не было согласна с предъявленными требованиями. Решение суда ещё не вступило в силу.

Ранее в Хабаровске силовики задержали пассажира авиарейса, который после употребления алкоголя начал курить на борту воздушного судна. Он не реагировал на требования членов экипажа и окружающих прекратить нарушения полёта. Лайнер направлялся из Новосибирска в Хабаровск.

Как писал NEWS.ru, полицейские задержали гражданина Великобритании в аэропорту Южно-Сахалинска. Он тоже курил в туалете самолёта. На иностранца составили соответствующий протокол, а затем отпустили. Англичанин прибыл на остров по работе.