Самолет вынужденно сел из-за неполадок в Югре

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"Двадцать второго января в 16.15 (14.15 мск — ред.) в аэропорту Нижневартовска произвело вынужденную посадку воздушное судно Embraer-170 авиакомпании "Сибирь", выполнявшее рейс SBI5336 сообщением "Новый Уренгой — Новосибирск". Причина вынужденной посадки — отказ датчиков системы шасси", — говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 51 пассажир, посадка произошла в штатном режиме, пострадавших нет, уточняет ведомство.

Согласно информации на сайте аэропорта Нижневартовска, рейс отправится в пункт назначения в пятницу в 20.20 (18.20 мск).