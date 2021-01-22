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В Югре самолет вынужденно сел из-за отказа датчиков шасси 

РИА Новости 35 минут назад
Самолет вынужденно сел из-за неполадок в Югре
Фото: depositphotos.com
Самолет авиакомпании S7, летевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Новосибирск, вынужденно сел в Нижневартовске (ХМАО) из-за отказа датчиков шасси, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"Двадцать второго января в 16.15 (14.15 мск — ред.) в аэропорту Нижневартовска произвело вынужденную посадку воздушное судно Embraer-170 авиакомпании "Сибирь", выполнявшее рейс SBI5336 сообщением "Новый Уренгой — Новосибирск". Причина вынужденной посадки — отказ датчиков системы шасси", — говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 51 пассажир, посадка произошла в штатном режиме, пострадавших нет, уточняет ведомство.
Согласно информации на сайте аэропорта Нижневартовска, рейс отправится в пункт назначения в пятницу в 20.20 (18.20 мск).
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