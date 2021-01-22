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Москва

Коммунальщики пять лет травили пенсионерку угарным газом 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Коммунальщики пять лет травили пенсионерку угарным газом
Фото: ТАСС
Жительница Нижегородской области случайно узнала, что пять лет травилась угарным газом из-за того, что при проведении капремонта крыши, была заложена вентиляционная труба. Сейчас пенсионерка добивается исправления нарушений и вынуждена жить без нормального отопления, пишет РЕН ТВ.
По данным издания, о проблеме Августа Трапезникова узнала после того, как решила заменить свой старый газовый котел. Мастер заметил, что вентиляция не функционирует, а весь угарный газ остается в комнате. При этом подключить новый котел нельзя — это опасно для жизни, и женщина вынуждена мерзнуть без отопления.

«Вот наша батарея, совершенно холодная. На улице -20 градусов! Можно так существовать? Вот в чем я одета: вот на мне сапоги, вот две кофты, вот халат сверху, только еще шапку и шубу надеть», — рассказала Августа Трапезникова.

В ходе разбирательств выяснилось, что, при ремонте кровли пять лет назад коммунальщики просто заложили воздуховод, ведущий на крышу. Все вредные вещества скапливались на чердаке, и угореть при таком нарушении можно было бы в каждую минуту. Но едкого запаха никто, кроме пенсионерки не замечал.
Управляющая компания пообещала решить проблему, однако узнать, что же именно заложил дымоход уже нельзя. В местной администрации данные не сохранилось. В управляющей компании заверили, кровлю устанавливали за счет фонда капремонта, в фонде капремонта сказали — работы производила управляющая компания, отмечает издание.
Как сообщал «Рамблер», ранее в бассейне петербургского фитнес-центра в результате непроизвольного выброса хлора отравились восемь детей. Пятеро из них попали в больницу.
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Происшествия , РЕН ТВ
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