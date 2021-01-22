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Полицейский застрелил неадекватного мужчину с оружием в Новосибирске 

Алиса Селезнёва 9 минут назад
Полицейский застрелил неадекватного мужчину с оружием в Новосибирске
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить жителя Новосибирска, начавшего стрельбу. Нападавший скончался, заявила старший помощник руководителя СУ СКР Новосибирской области Анастасия Кулешова.
По ее словам, 21 января в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении 38-летнего мужчины в одном из домов по улице Аральская, который угрожал родственникам применить оружие.
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На место прибыли оперуполномоченный отдела уголовного розыска полиции, два сотрудника ППС и два сотрудника Росгвардии. Правоохранители пытались уговорить новосибирца сдать оружие и поехать с ними в отдел, однако тот «стал вести себя агрессивно, высказал угрозы убийством», после чего не менее двух раз выстрелил из охотничьего ружья, заявила представитель следкома.

«В результате дробь патрона повредила защитный шлем, находящийся на голове сотрудника Росгвардии. После чего, сотрудник ППС и оперуполномоченный полиции применили табельное огнестрельное оружие (…) злоумышленником получено не менее двух огнестрельных ранений, от которых он скончался», — пояснила Анастасия Кулешова.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следствие даст правовую оценку законности действий силовиков. Дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК РФ.
«Рамблер» писал, что ранее пьяный житель Нижнего Новгорода пригрозил убийством приехавшей на вызов бригаде скорой помощи за отказ госпитализировать его мать и выстрелил в потолок из травматического пистолета. Мужчину остановили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.
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Происшествия , Анастасия Кулешова , Росгвардия , СКР , МВД
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