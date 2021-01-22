На площади Независимости в Минске сгорел человек

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На площади Независимости в центре белорусской столицы был замечен охваченный огнем человек. Выясняются причины инцидента, заявила ТАСС официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова

По ее словам, минская милиция увидела, что происходит при помощи камер видеонаблюдения, и оперативно отреагировала.

«На место выехала следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего», — рассказала Чемоданова.

В белорусском Следкоме уточнили , что пламя на 35-летнем мужчине было потушено прохожими и сотрудником правоохранительных органов.

Минздрав Белоруссии в своем Telegram-канале заявил , что у пострадавшего ожог более 50% тела, и он находится без сознания.

«Медицинские работники скорой помощи транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр», — говорится в сообщении.

«Рамблер» писал, что в сентябре 2020 года житель Белоруссии совершил самосожжение в знак протеста против действий сотрудников правоохранительных органов во время акций протеста, проходящих в стране.