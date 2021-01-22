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Москва

Врачи столичной Больницы имени Виноградова спасли руку мужчины, пришив ее к животу 

Вечерняя Москва и ещё 3 7 минут назад
Московские врачи пришили руку мужчины к животу
Фото: mos.ru / Юлия Иванко
Врачи Городской клинической больницы имени В. В. Виноградова спасли руку мужчины, пришив ее к животу. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
По информации ведомства, мужчина, который работал на стройке, ударился рукой и не обращал внимания на гематому. Через несколько дней после травмирования ему стало плохо и он обратился к врачу. Медики доставили мужчину в отделение реанимации и провели первую операцию — очистили руку от некрозов, что позволило стабилизировать его состояние.
Однако мышечная ткань на руке осталась оголенной, была большая вероятность того, что руку нужно будет ампутировать. Чтобы этого избежать, специалисты пришили руку к животу. Такая процедура называется «операция итальянским методом», или «итальянская пластика». Ее суть в том, что к лоскуту кожи, подкожной клетчатки, мышц живота пришивается рука.
В течение недели мужчина был в больнице под наблюдением медиков, потом его выписали на три недели домой. На данный момент он идет на поправку.
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Происшествия , Москва
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