Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске 

В центре Минска сгорел человек. Инцидент произошел 22 января перед зданием правительства на площади Независимости перед в центре белорусской столицы. Пламя с горящего сбили охранники при помощи огнетушителей.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным сведениям, мужчина совершил акт самосожжения. Сейчас место происшествия оцеплено.
Ранее сообщалось, что водитель едва не устроил взрыв на местной бензоколонке. Заправляя топливом свой автомобиль, мужчина, вопреки всем мерам безопасности, для удобства решил использовать зажигалку, чтобы подсветить бензобак.