Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянин жестоко избивал своих дочерей за плохие оценки 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россиянин жестоко избивал своих дочерей за плохие оценки
Фото: РИА Новости
Житель Когалыма избивал своих дочерей за плохие оценки и невыполненное домашнее задание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.
Там установили, что мужчина применял насилие с своим дочерям, которым 11 и 12 лет. Он бил детей за низкие оценки, невыполнение домашних заданий, а также за длительное пользование мобильным телефоном. Следователи отмечают, что 47-лентний горожанин делал это под предлогом воспитательных мер, причиняя детям физические страдания.
Его подозревают в преступлении по статье 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»). В СК рассказали, что ранее в отношении мужчины уже было возбуждено уголовное дело по неисполнению родительских обязанностей.
Ранее против 37-летнего жителя Екатеринбурга, который несколько раз ударил семимесячного сына, было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком. Кадры инцидента зафиксировали, как отец пошел с коляской к калитке, но, видимо, у него не оказалось ключа от домофона. В этот момент он наклонился к коляске и с размаху ударил младенца, лежавшего в ней.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Последние новости
Песков назвал «качественной клюквой» публикации о дворце в Геленджике Песков назвал «качественной клюквой» публикации о дворце в Геленджике Кремль назвал недопустимыми акции 23 января Кремль назвал недопустимыми акции 23 января Россия заключила контракт на поставку «Спутника V» в Венгрию Россия заключила контракт на поставку «Спутника V» в Венгрию
Комментарии 1
Происшествия , Екатеринбург , Когалым , Свердловская Область , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
00:23
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
Происшествия
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение