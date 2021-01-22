Россиянин жестоко избивал своих дочерей за плохие оценки 

Житель Когалыма избивал своих дочерей за плохие оценки и невыполненное домашнее задание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

Там установили, что мужчина применял насилие с своим дочерям, которым 11 и 12 лет. Он бил детей за низкие оценки, невыполнение домашних заданий, а также за длительное пользование мобильным телефоном. Следователи отмечают, что 47-лентний горожанин делал это под предлогом воспитательных мер, причиняя детям физические страдания.

Его подозревают в преступлении по статье 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»). В СК рассказали, что ранее в отношении мужчины уже было возбуждено уголовное дело по неисполнению родительских обязанностей.