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Скандал в школе: учитель швырнул восьмиклассника в дверь 

Артём Кульша 2 часа назад
Учитель в Краснодаре швырнул восьмиклассника в дверь
Фото: ТАСС
Учитель одной из школ в Краснодаре применил физическую силу по отношению к ученику. Об этом сообщает телеграм-канал «Телетайп Краснодара».
Некоторое время назад в школе №70 учитель музыки задал одному из учеников класса 8 «Д» вопрос по теме урока. Тот не смог ответить. Учитель поставил ему двойку. Школьник стал спорить и кричать.
Тогда, как видно на видео, педагог схватил его за кофту, рывком поставил на ноги, потащил к двери, толкнул в нее, пока она была еще закрыта, отпустил ребенка и открыл дверь.

«Что это?! Что это?! Вы отсюда будете уволены к чертовой матери! Я добьюсь этого, как вы добиваетесь того, чтобы вас поставили на учет! Вы отсюда будете уволены! Как вы общаетесь с учениками?! Как вы общаетесь с учениками?! Кто вы такой, чтобы так общаться с нами?!» — стал кричать молодой человек.

Он и учитель вернулись на свои места. На этом ролик закончился. В настоящее время его разбирают на педагогическом совете школы. По результатам разбирательств администрация примет решение о последствиях инцидента.
В октябре, как сообщал «Рамблер», 24-летняя учительница младших классов в школе №9 в Златоусте была уволена после публикации в инстаграме сторис, на которых она танцует в пустом классе, напевает нецензурную песню, демонстрирует неприличные жесты и называет учеников спиногрызами.
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