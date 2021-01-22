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Сотрудники минской милиции выясняют обстоятельства инцидента на площади Независимости в центре белорусской столицы, где был замечен охваченный огнем человек. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Столичная милиция оперативно отреагировала на случившееся, увидев инцидент по видеокамерам. На место выехала следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего", — отметила представитель МВД.

Ранее ряд Telegram-каналов разместили видео -и фотокадры, на которых видно, как в центре Минска охвачена огнем фигура человека.