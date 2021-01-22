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Москва

Неизвестные с оружием забрали у москвича Porsche Cayenne 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Неизвестные с оружием забрали у москвича Porsche Cayenne
Фото: depositphotos.com
Двое вооруженных ножом и пистолетом мужчин похитили у жителя Москвы автомобиль Porsche Cayenne. Об этом в столичном главке МВД России рассказали Агентству городских новостей «Москва».
По данным ведомства, похищение произошло 21 января на улице Газопровод в районе дома 2А.

«По словам потерпевшего, он выставил в Интернете на продажу свой Porsche Cayenne 2011 года выпуска. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных, угрожая ножом и пистолетом мужчине и его знакомому, открыто похитили машину и скрылись на ней», — пояснил представитель МВД.

Он также отметил, что ущерб составил около миллиона рублей, проводится проверка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в России была выявлена новая мошенническая схема, которой преступники пользуются при продаже автомобиля. Машина берется в аренду, затем злоумышленники делают фальшивую доверенность, по которой заказывают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС). Авто выставляется на продажу. Настоящий хозяин авто впоследствии объявляет машину угнанной, а новый «владелец» с удивлением узнает, что приобрел украденный транспорт.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва"
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