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Челябинец обокрал своего работодателя на 2 млн рублей 

ИА Regnum 1 час назад
Челябинец обокрал своего работодателя на 2 млн рублей
Фото: РИА НОВОСТИ
В Челябинске 50-летний гражданин осуждён за хищение у своего работодателя почти 2 млн рублей. Приговор вынес Советский районный суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что гражданин собирал деньги с торговых точек от реализации продукции и должен был сдавать их в кассу. Однако в феврале-марте 2020 года часть средств он не отдал и потратил их на свои нужды.
В судебном заседании гражданин признал вину. Также он возместил 670 тыс. рублей. Остальное ему предстоит выплатить. Суд назначил ему два года лишения свободы с четырёхлетним испытательным сроком.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Челябинск , Челябинская Область
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