Челябинец обокрал своего работодателя на 2 млн рублей 

Челябинске 50-летний гражданин осуждён за хищение у своего работодателя почти 2 млн рублей. Приговор вынес Советский районный суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

Суд установил, что гражданин собирал деньги с торговых точек от реализации продукции и должен был сдавать их в кассу. Однако в феврале-марте 2020 года часть средств он не отдал и потратил их на свои нужды.

В судебном заседании гражданин признал вину. Также он возместил 670 тыс. рублей. Остальное ему предстоит выплатить. Суд назначил ему два года лишения свободы с четырёхлетним испытательным сроком.