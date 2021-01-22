Задержанный в Башкирии признался в подготовке «взрыва людей» 

Гражданин России готовил осуществление террористического акта в Башкирии . Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.

26-летний мужчина, личность которого не разглашается в интересах следствия, осуществлял подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов . Он был изобличен в этом и задержан.

Силовики обнаружили его тайник, а в нем — огнестрельное оружие с боеприпасами, компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, а в них — инструкции по его изготовлению и переписку с находящимися за рубежом эмиссарами международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам».

«В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывчатое устройство для взрыва людей», — произносит задержанный на видеозаписи, которую распространила пресс-служба ФСБ.

Телеграм-канал WarGonzo отмечает, что «Хайат Тахрир аш-Шам» — протурецкая организация со штаб-квартирой в сирийском Идлибе.