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Москва

Задержанный в Башкирии признался в подготовке «взрыва людей» 

Артём Кульша 18 минут назад
Гражданин России готовил осуществление террористического акта в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.
26-летний мужчина, личность которого не разглашается в интересах следствия, осуществлял подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов. Он был изобличен в этом и задержан.
В Башкирии предотвратили теракт
Силовики обнаружили его тайник, а в нем — огнестрельное оружие с боеприпасами, компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, а в них — инструкции по его изготовлению и переписку с находящимися за рубежом эмиссарами международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам».

«В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывчатое устройство для взрыва людей», — произносит задержанный на видеозаписи, которую распространила пресс-служба ФСБ.

Телеграм-канал WarGonzo отмечает, что «Хайат Тахрир аш-Шам» — протурецкая организация со штаб-квартирой в сирийском Идлибе.
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Происшествия , Видео , ФСБ , МВД
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