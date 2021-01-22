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Москва

В Москве загорелся трамвай с пассажирами 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Прямо во время движения загорелся трамвай, который следовал по маршруту № 1. Жертв и пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня около семи утра.

«Возгорание произошло на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 1. Водитель, заметив неисправность, остановил трамвай и оперативно вывел всех пассажиров из вагона», — пояснили в Дептрансе.

В результате пожара никто не пострадал, трамвай был потушен, движение — восстановлено.
Видеозапись произошедшего была опубликована в паблике «Чертаново» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что полыхает крыша одного из вагонов. Происшествие привело к остановке движения и затору из трамваев.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве загорелось одно из зданий в троллейбусном парке на Ленинградском шоссе. По данным очевидцев, на месте инцидента ощущался резкий химический запах. В Сети также появилось видео с вырывающимся из окон здания черным дымом.
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Происшествия , Видео
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