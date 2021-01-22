Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видеоролик, на котором задержанный в Башкирии молодой человек признается в подготовке теракта.

"В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывчатое устройство для взрыва людей", — говорит задержанный, отвечая на вопросы оперативника.

От кого именно он должен был получить оружие и бомбу, не поясняется. Но в пресс-релизе указывалось, что молодой человек получал инструкции от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Последние сейчас находятся за пределами России.

Далее в ролике демонстрируются найденные в снегу составные части самодельного взрывного устройства и "предмет, внешне схожий с электродетонатором" (фраза оперативника), а также обрез и патроны к нему.

Когда именно прошло задержание, не уточняется, но судя по тому, что "процессуальное решение" (судя по всему, о возбуждении уголовного дела и мере пресечения) еще не принято, это случилось в последние дни. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается.

"Хайат Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам" * (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), в России запрещена по решению суда.

* Запрещенные в России террористические организации