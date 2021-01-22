Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Задержанный в Башкирии признался, что готовил «взрыв людей» 

РИА Новости 26 минут назад
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видеоролик, на котором задержанный в Башкирии молодой человек признается в подготовке теракта.

"В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывчатое устройство для взрыва людей", — говорит задержанный, отвечая на вопросы оперативника.

В Башкирии предотвратили теракт
От кого именно он должен был получить оружие и бомбу, не поясняется. Но в пресс-релизе указывалось, что молодой человек получал инструкции от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Последние сейчас находятся за пределами России.
Далее в ролике демонстрируются найденные в снегу составные части самодельного взрывного устройства и "предмет, внешне схожий с электродетонатором" (фраза оперативника), а также обрез и патроны к нему.
Когда именно прошло задержание, не уточняется, но судя по тому, что "процессуальное решение" (судя по всему, о возбуждении уголовного дела и мере пресечения) еще не принято, это случилось в последние дни. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается.
"Хайат Тахрир аш-Шам"* — одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), в России запрещена по решению суда.
* Запрещенные в России террористические организации
Последние новости
Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца В России начали массово проверять квартиры В России начали массово проверять квартиры Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19 Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
Комментарии 6
Происшествия , Видео , ФСБ , Джебхат ан-Нусра
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
00:38
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
Происшествия
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
00:54
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
Шоу-бизнес
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
04:06
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
Политика
Общежитие со «сталактитами» сняли на видео
03:03
Общежитие со «сталактитами» сняли на видео
Общество
Видео мобильного пункта вакцинации в ТЦ «Мега»
02:33
Видео мобильного пункта вакцинации в ТЦ «Мега»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение