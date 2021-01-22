Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Башкирии . Его планировал устроить находившийся в переписке с сирийскими боевиками россиянин.

Молодой человек 1995 года рождения готовил вооруженное нападение на силовиков. В ходе проведения оперативных мероприятий он показал тайник, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Как заявил на камеру правоохранителям сам задержанный, его он намеривался использовать для «взрыва людей».