Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии

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Москва

Готовившего теракт в Башкирии россиянина сняли на видео 

Алевтина Жаркова 49 минут назад
Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Башкирии. Его планировал устроить находившийся в переписке с сирийскими боевиками россиянин.
Молодой человек 1995 года рождения готовил вооруженное нападение на силовиков. В ходе проведения оперативных мероприятий он показал тайник, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Как заявил на камеру правоохранителям сам задержанный, его он намеривался использовать для «взрыва людей».
Ранее сообщалось, что расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику Шамсутдинову вынесли приговор.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ
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