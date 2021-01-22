Из Екатеринбурга выслали американца-шпиона за нарушение законов России 

Сотруднику Генерального консульства США Екатеринбурге Энтони Гроху пришлось спешно покинуть город из-за многочисленных нарушений российских законов, сообщает Ura.ru. Предполагается, что речь идет о подозрениях в шпионаже.

Дипломата выслали в ноябре 2020 года. Источник агентства в дипломатических кругах заявил, что Грох был вынужден выехать с территории РФ «в максимально короткие сроки», поскольку был уличен в неоднократном нарушении российского законодательства. Так звучит официальная версия.

По неофициальной — Гроха заподозрили в разведывательной деятельности. В Генеральном консульстве США в Екатеринбурге ситуацию пока не комментируют.

Летом 2020 года, как сообщал «Рамблер», Московский городской суд признал американца Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима . Гражданина США задержали в декабре 2018 года в номере отеля «Метрополь» в Москве. Уилан не признал вину, заявив, что стал жертвой провокации.

Выслушав приговор, американец отказался подавать апелляцию на решение суда, поскольку, по его словам, он не верит в российское правосудие.

Пол Уилан служил в Корпусе морской пехоты США в 1994-2008 годах. Впоследствии занимал должность начальника службы безопасности компании-производителя автомобильных деталей BorgWarner.