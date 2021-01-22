Boeing в Индонезии мог упасть из-за технической неисправности

Причиной крушения самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море могла стать неисправность системы контроля двигателей, а также попытка экипажа ее устранить. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Стало известно, что пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, контролировавшего несколько параметров полета самолета. Вместо того, чтобы действовать по инструкции и отключить систему, экипаж предпринял попытки восстановить ее работу.

Уточняется, что самолеты Boeing 737-500 могут безопасно летать. Если работает только один двигатель, пилотов учат, что делать в таких ситуациях.

Крушение самолета в Индонезии

В субботу, 9 января, сервис Flightradar24 сообщил , что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Затем в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежали потерпевшему крушение лайнеру.

Власти Индонезии подтвердили факт крушения Boeing 737, которое произошло недалеко от острова Лаки. Глава Минтранса Индонезии заявил, что на борту находились 65 человек. В воскресенье, 10 января, были обнаружены черные ящики, принадлежавшие самолету.