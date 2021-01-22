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Москва

Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного 

Вадим Дроздов 1 час назад
21 января Шамсутдинову вынесли приговор за убийство восьми сослуживцев в октябре 2019-го года. Он получил 24,5 года в колонии строгого режима. Родственники убитых военнослужащих недовольны таким решением суда и планируют подать апелляцию с требованием увеличить срок приговора вплоть до пожизненного.
"25 лет — это ничто. Мы не удовлетворены. Что такое 25 лет по сравнению с полноценной жизнью восьми людей?", — прокомментировала супруга одного из убитых солдат.
Защита Шамсутдинова считает приговор слишком строгим, но еще не решила, будет ли его обжаловать. Шамсутдинов также обязан выплатить компенсацию почти в 10 миллионов рублей.
Происшествия , Видео , ФСИН
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