Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного 

21 января Шамсутдинову вынесли приговор за убийство восьми сослуживцев в октябре 2019-го года. Он получил 24,5 года в колонии строгого режима . Родственники убитых военнослужащих недовольны таким решением суда и планируют подать апелляцию с требованием увеличить срок приговора вплоть до пожизненного.

"25 лет — это ничто. Мы не удовлетворены. Что такое 25 лет по сравнению с полноценной жизнью восьми людей?", — прокомментировала супруга одного из убитых солдат.

Защита Шамсутдинова считает приговор слишком строгим, но еще не решила, будет ли его обжаловать. Шамсутдинов также обязан выплатить компенсацию почти в 10 миллионов рублей.