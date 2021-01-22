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Момент двойного теракта в Багдаде сняли на видео 

Вадим Дроздов 16 минут назад
21 января утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий в Багдаде был совершен двойной теракт террористами-смертниками. Иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда те привели в действие взрывные устройства, сообщил официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул. Жертвами теракта стали 32 человека, ранены 110.
Позже стало известно, что ответственность за организацию взрывов взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
Жители Багдада так комментируют эти взрывы: "Власти не обеспечивают безопасность граждан. Здесь нет ни представителей полиции, ни сотрудников спецслужб".
Президент страны Бархам Салех осудил атаку, пообещав, что власти не позволят террористам дестабилизировать ситуацию в республике.
Происшествия , Видео , Яхья Расул , Исламское государство
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