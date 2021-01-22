Момент двойного теракта в Багдаде сняли на видео 

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21 января утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий в Багдаде был совершен двойной теракт террористами-смертниками. Иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда те привели в действие взрывные устройства, сообщил официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул . Жертвами теракта стали 32 человека, ранены 110.

Позже стало известно, что ответственность за организацию взрывов взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"

Жители Багдада так комментируют эти взрывы: "Власти не обеспечивают безопасность граждан. Здесь нет ни представителей полиции, ни сотрудников спецслужб".

Президент страны Бархам Салех осудил атаку, пообещав, что власти не позволят террористам дестабилизировать ситуацию в республике.