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В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте 

РИА Новости и ещё 2 18 минут назад
Число жертв на шахте в Кузбассе выросло до трех
Фото: РИА Новости
Установлено местонахождение тела третьего горняка, погибшего на шахте в Кузбассе из-за обрушения породы, его поднимают на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что на шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы, в результате чего два человека погибли, местонахождение и судьба еще одного шахтера были неизвестны. Возбуждено уголовное дело.

"Местонахождение тела третьего горняка установлено, в данный момент горноспасатели поднимают его на поверхность", — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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Происшествия , СКР , РИА Новости , Кемеровская Область , Ленинск-Кузнецкий
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