Число жертв на шахте в Кузбассе выросло до трех

Ранее сообщалось, что на шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы, в результате чего два человека погибли, местонахождение и судьба еще одного шахтера были неизвестны. Возбуждено уголовное дело.

"Местонахождение тела третьего горняка установлено, в данный момент горноспасатели поднимают его на поверхность", — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.