Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Два человека погибли при обрушении на шахте после выброса метана в Кузбассе 

Газета.Ru и ещё 3 43 минуты назад
Два человека погибли при обрушении на шахте в Кузбассе
Фото: РИА Новости
Выброс метана с последующим обрушением горной породы произошел на угольной шахте в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.
Инцидент произошел в городе Ленинске-Кузнецком, на поверхность вышел 41 ил 44 человек, находившихся в шахте.
По данным Ростехнадзора, в результате произошедшего двое человек погибли, еще один остается под завалами. Другой инцидент с обрушением в шахте произошел 17 января на территории Тоджинского района республики Тува, погиб один человек.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Газета.Ru: последние новости
Ми-8 совершил аварийную посадку на Чукотке Ми-8 совершил аварийную посадку на Чукотке Под Пензой мужчина застрелил охотника, перепутав его с кабаном Под Пензой мужчина застрелил охотника, перепутав его с кабаном Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Кемеровская Область , Ленинск-Кузнецкий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео мобильного пункта вакцинации в ТЦ «Мега»
02:33
Видео мобильного пункта вакцинации в ТЦ «Мега»
Общество
Момент двойного теракта в Багдаде сняли на видео
00:44
Момент двойного теракта в Багдаде сняли на видео
Происшествия
Видео занятий по кавалерийской подготовке
02:29
Видео занятий по кавалерийской подготовке
Армия
С МКС сделаны видео редких природных явлений
00:28
С МКС сделаны видео редких природных явлений
Наука и техника
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
00:14
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
01:21
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение