Гранату с боеприпасами прислали в отделение «Почты России» 

В распределительном центре «Почты России» обнаружили посылку с гранатой и боеприпасами, сообщает телеграм-канал Mash.
Посылка находилась в крупнейшем распределительном центре «Почты России» в подмосковной деревне Шарапово. Коробку просветили рентгеном и увидели контуры, напоминающие гранату и различные боеприпасы.
Сотрудники распределительного центра вызвали полицию. Сейчас на месте работают саперы, кинологи, полиция и Федеральная служба безопасности.
Ранее «Рамблер» писал, что ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий получил письмо с угрозами взорвать здание факультета журналистики на Моховой улице в центре Москвы, если он не перечислит на указанный в письме счет в Сбербанке 800 тысяч рублей.
Преступник указал время, до которого ректор университета должен перевести деньги. В противном случае, по словам отправителя письма, в здании поочередно сработают 13 взрывных устройств.