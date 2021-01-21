Гранату с боеприпасами прислали в отделение «Почты России» 

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В распределительном центре «Почты России» обнаружили посылку с гранатой и боеприпасами, сообщает телеграм-канал Mash.

Посылка находилась в крупнейшем распределительном центре «Почты России» в подмосковной деревне Шарапово. Коробку просветили рентгеном и увидели контуры, напоминающие гранату и различные боеприпасы.

Сотрудники распределительного центра вызвали полицию. Сейчас на месте работают саперы, кинологи, полиция и Федеральная служба безопасности

Преступник указал время, до которого ректор университета должен перевести деньги. В противном случае, по словам отправителя письма, в здании поочередно сработают 13 взрывных устройств.