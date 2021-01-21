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Гранату с боеприпасами прислали в отделение «Почты России» 

Вероника Полынина 30 минут назад
Гранату с боеприпасами прислали в отделение «Почты России»
Фото: РИА Новости
В распределительном центре «Почты России» обнаружили посылку с гранатой и боеприпасами, сообщает телеграм-канал Mash.
Посылка находилась в крупнейшем распределительном центре «Почты России» в подмосковной деревне Шарапово. Коробку просветили рентгеном и увидели контуры, напоминающие гранату и различные боеприпасы.
Сотрудники распределительного центра вызвали полицию. Сейчас на месте работают саперы, кинологи, полиция и Федеральная служба безопасности.
Ранее «Рамблер» писал, что ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий получил письмо с угрозами взорвать здание факультета журналистики на Моховой улице в центре Москвы, если он не перечислит на указанный в письме счет в Сбербанке 800 тысяч рублей.
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Преступник указал время, до которого ректор университета должен перевести деньги. В противном случае, по словам отправителя письма, в здании поочередно сработают 13 взрывных устройств.
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Комментарии 2
Происшествия , Виктор Садовничий , МГУ , Сбербанк России , ФСБ
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