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Под Пензой мужчина перепутал охотника с кабаном и застрелил его 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Мужчина по ошибке застрелил охотника под Пензой
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
В Пензенской области мужчина случайно застрелил охотника, перепутав его с кабаном. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, 8 декабря 50-летний житель Нижнеломовского района заметил следы дикого кабана и услышал шорох в кустах, после чего выстрелил из ружья. Так он ранил 54-летнего охотника, который скончался по пути в больницу.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту причинения охотнику смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что в Ленобласть сбежала дикая свинья из Финляндии.
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Происшествия , Пенза , Пензенская Область , Финляндия
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