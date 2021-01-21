Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

ФСБ заподозрила полицейских в краже денег из машины погибшей в ДТП россиянки 

Lenta.ru 49 минут назад
ФСБ заподозрила полицейских в краже из машины погибшей в ДТП
Фото: ГУВД России по Новосибирской области
В Новосибирской области оперативники ФСБ передали в службу внутренней безопасности МВД дело о полицейских, заподозренных в краже денег из машины погибшей в ДТП россиянки. Об этом в четверг, 21 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
По данным издания, в октябре 2020 года на одной из трасс региона в ДТП погибла женщина-предприниматель из города Карасук. Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели машину и украли сумку с деньгами. Внутри было 250 тысяч рублей. Через несколько месяцев о случившемся узнали сотрудники ФСБ. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
12 октября 2020 года иркутский полицейский придавил шею коленом несовершеннолетней девочке за кражу носков в торговом центре.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Последние новости
Путин призвал выровнять цены на жилье Путин призвал выровнять цены на жилье ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России за войну 2008 года ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России за войну 2008 года МВД заявило о возможных попытках дестабилизировать ситуацию в России МВД заявило о возможных попытках дестабилизировать ситуацию в России
Происшествия , ФСБ , МВД , Карасук , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
00:14
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
01:21
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
Армия Войска
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
00:48
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
Происшествия
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
00:15
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение