Неизвестные угрожают взорвать МГУ 

Сообщение с угрозами утром в четверг получил ректор университета Виктор Садовничий

В письме говорится, что в здании факультета журналистики на Моховой улице в центре Москвы заложено 13 взрывных устройств, которые будут взорваны в промежутке времени с 16.00 до 19.00 четверга, если на указанный в письме счет в Сбербанке не поступит 800 тысяч рублей. В случае, если взрывные устройства не сработают, преступники пообещали использовать дроны.

Садовничий обратился в полицию. К расследованию угроз подключилась Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Как писал «Рамблер», ранее в четверг ФСБ предотвратила массовый расстрел в одной из школ в Московской области.

Сотрудники службы раскрыли план нападения на школу, который разрабатывали двое 16-летних подростков из Люберец. В ходе обыска у школьников были обнаружены балаклава, тактические перчатки, футболка с надписью «Естественный отбор», два самодельных пистолета и девять петард с металлическими пулями.