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Москва

Неизвестные угрожают взорвать МГУ 

Вероника Полынина 59 минут назад
Неизвестные угрожают взорвать МГУ
Фото: ТАСС
Неизвестные угрожают устроить взрывы в МГУ имени Ломоносова, сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщение с угрозами утром в четверг получил ректор университета Виктор Садовничий.
В письме говорится, что в здании факультета журналистики на Моховой улице в центре Москвы заложено 13 взрывных устройств, которые будут взорваны в промежутке времени с 16.00 до 19.00 четверга, если на указанный в письме счет в Сбербанке не поступит 800 тысяч рублей. В случае, если взрывные устройства не сработают, преступники пообещали использовать дроны.
Садовничий обратился в полицию. К расследованию угроз подключилась Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Как писал «Рамблер», ранее в четверг ФСБ предотвратила массовый расстрел в одной из школ в Московской области.
Сотрудники службы раскрыли план нападения на школу, который разрабатывали двое 16-летних подростков из Люберец. В ходе обыска у школьников были обнаружены балаклава, тактические перчатки, футболка с надписью «Естественный отбор», два самодельных пистолета и девять петард с металлическими пулями.
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Происшествия , Виктор Садовничий , ФСБ , МГУ , Сбербанк России
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