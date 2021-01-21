Мужчина набросился на медсестру в Петербурге

Больной коронавирусом пациент набросился на медсестру во время взятия мазка. Об этом рассказала пострадавшая сотрудница медучреждения в Приморском районе Санкт-Петербурга , передает «Фонтанка»

21 января медсестра отправилась брать мазок из носоглотки мужчины в один из районов Северной столицы. Пациент с подтвержденным COVID-19 начал вести себя агрессивно во время процедуры. « [Он] схватил меня за руку и, причиняя мне боль, удерживал, угрожал ножницами, которые были у него в другой руке. Вырвалась. Убежала. Сразу же обратилась в травматологическое отделение и с заявлением в полицию», — рассказал медсестра.

Позже она обратилась в травматологию, где были зафиксированы поверхностные травмы обоих предплечий. По факту нападения на россиянку полиция организовала проверку.