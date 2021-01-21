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Россиянин набросился на медсестру во время взятия мазка на коронавирус 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина набросился на медсестру в Петербурге
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Больной коронавирусом пациент набросился на медсестру во время взятия мазка. Об этом рассказала пострадавшая сотрудница медучреждения в Приморском районе Санкт-Петербурга, передает «Фонтанка».
21 января медсестра отправилась брать мазок из носоглотки мужчины в один из районов Северной столицы. Пациент с подтвержденным COVID-19 начал вести себя агрессивно во время процедуры. « [Он] схватил меня за руку и, причиняя мне боль, удерживал, угрожал ножницами, которые были у него в другой руке. Вырвалась. Убежала. Сразу же обратилась в травматологическое отделение и с заявлением в полицию», — рассказал медсестра.
Позже она обратилась в травматологию, где были зафиксированы поверхностные травмы обоих предплечий. По факту нападения на россиянку полиция организовала проверку.
Ранее в детской поликлинике на Караваевской улице Санкт-Петербурга россияне избили врача-педиатра из-за отказа сделать прививку их ребенку иностранным препаратом. Они потребовали, чтобы врач бесплатно назначила их ребенку зарубежную вакцину «Пентаксим».
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Происшествия , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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