15 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове

"Поручаю кабинету министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем", — написал президент в своем Telegram-канале.