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Зеленский поручил создать комиссию для расследования пожара в доме престарелых в Харькове 

ТАСС и ещё 17 40 минут назад
15 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове
Фото: пресс-служба МЧС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно создать государственную комиссию для расследования причин пожара в доме престарелых в Харькове, а министру внутренних дел страны взять открыть и взять под контроль соответствующее уголовное дело.

"Поручаю кабинету министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем", — написал президент в своем Telegram-канале.

Зеленский также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову "открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват".
Ранее сегодня Государственная служба по ЧС Украины сообщила о пожаре в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых в Харькове. По данным ГСЧС, 15 человек погибли, девять пострадали. Площадь пожара составила 100 кв. м.
Для тушения пожара привлечены 28 человек личного состава и семь единиц техники. Событие квалифицировано как ЧС государственного уровня.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , Башкортостан , Харьков
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