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Москва

Число убийств в Москве за пять лет снизилось на 37 процентов 

РИА Новости 1 час назад
Число убийств в Москве за пять лет снизилось на 37%
Фото: РИА Новости
За прошедшие пять лет число убийств в Москве сократилось на 37%, изнасилований — на 27%, сообщил в четверг начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов.

"За прошедшие пять лет отмечается устойчивая динамика сокращения регистрации таких основных видов преступлений, как убийства (на 37%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (на 32%), изнасилования (на 27%), кражи (на 33%)", — сказал Баранов в рамках расширенной коллегии главка по итогам 2020 года.

Квартирные кражи за это время стали регистрироваться на 77% реже, машины стали угонять на 78% меньше (речь идет именно о кражах, а не о случаях, когда машину угоняют, чтобы "покататься" и бросить).
Разбойные нападения фиксируются на 67% меньше, грабежи — на 66%.
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Происшествия , Олег Баранов , МВД , Москва
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