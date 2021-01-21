Число убийств в Москве за пять лет снизилось на 37%

Олег Баранов. За прошедшие пять лет число убийств в Москве сократилось на 37%, изнасилований — на 27%, сообщил в четверг начальник столичного главка МВД РФ

"За прошедшие пять лет отмечается устойчивая динамика сокращения регистрации таких основных видов преступлений, как убийства (на 37%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (на 32%), изнасилования (на 27%), кражи (на 33%)", — сказал Баранов в рамках расширенной коллегии главка по итогам 2020 года.

Квартирные кражи за это время стали регистрироваться на 77% реже, машины стали угонять на 78% меньше (речь идет именно о кражах, а не о случаях, когда машину угоняют, чтобы "покататься" и бросить).

Разбойные нападения фиксируются на 67% меньше, грабежи — на 66%.