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Москва

В вестибюле станции «Красные ворота» в Москве не нашли опасных предметов 

РИА Новости 29 минут назад
В вестибюле «Красных ворот» не нашли опасных предметов
Фото: РИА Новости
Силовики не обнаружили опасные предметы в бесхозной сумке, из-за которой был временно закрыт южный вестибюль станции метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее Московский метрополитен сообщил о закрытии для пассажиров по требованию полиции южного вестибюля станции "Красные ворота" Сокольнической линии. Пассажиров попросили пользоваться северным вестибюлем станции. На место опасной находки был вызван кинолог.

"Угроза не подтвердилась, вестибюль открыт", — сказал собеседник агентства.

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Происшествия , РИА Новости
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