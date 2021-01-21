В вестибюле «Красных ворот» не нашли опасных предметов

Силовики не обнаружили опасные предметы в бесхозной сумке, из-за которой был временно закрыт южный вестибюль станции метро "Красные ворота" в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее Московский метрополитен сообщил о закрытии для пассажиров по требованию полиции южного вестибюля станции "Красные ворота" Сокольнической линии. Пассажиров попросили пользоваться северным вестибюлем станции. На место опасной находки был вызван кинолог.
"Угроза не подтвердилась, вестибюль открыт", — сказал собеседник агентства.