Иностранец силой удерживал финалистку «Мисс Россия» в московской квартире 

29-летний гражданин Турции незаконно удерживал финалистку конкурса красоты "Мисс Россия-2013" Алену Крюкову в квартире в Москве . Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в среду, 20 января в одной из квартир дома в 1-м Красногвардейском проезде. 27-летняя девушка заявила прибывшим на место происшествия полицейским, что ее силой удерживает в этой квартире мужчина и не дает ей забрать вещи. По предварительной информации, конфликт между ними уже улажен.

Алена Крюкова — модель, финалистка конкурса "Мисс Россия-2013". Девушка родилась в селе Турочак Республики Алтай. С 17-лет начала участвовать в конкурсах красоты и работать в модельной сфере. В 2015 году была ведущей международного телеканала WF channel.