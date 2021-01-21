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Житель Петербурга убил женщину и спрятал ее тело в лесопарке 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Житель Петербурга убил женщину и спрятал ее тело в лесопарке
Фото: ТАСС
Раскрыто убийство женщины, тело которой было обнаружено в лесопарке в Сестрорецке. Задержан 61-летний житель Санкт-Петербурга. Об этом сообщило сегодня ГУ МВД России по региону.
В ведомстве напомнили, что тело 38-летней женщины с множественными переломами было обнаружено 25 декабря 2020 года. А 19 января по подозрению в ее убийстве был задержан 61-летний неработающий и ранее судимый местный житель.

«Установлено, что мужчина в результате внезапно возникшей ссоры нанес своей знакомой, находящейся у него в гостях, несколько ударов ногой по голове. От этого женщина скончалась», — говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что для того, чтобы скрыть преступление подозреваемый «завернул в покрывало труп и вывез на территорию лесопарка, где скинул в водоем». Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» УК России.
По данным источника в правоохранительных органах ФАН, погибшая была многодетной матерью, у нее остался 15-летний сын и двое шестилетних близнецов. При этом своему убийце она приходилась сестрой.
В свою очередь «Фонтанка» утверждает, что убитая женщина была падчерицей 61-летнего петербуржца.
«Рамблер» писал, что ранее житель Омска устроил засаду на любовника своей супруги, зарезал его, а потом сжег автомобиль, на котором приехал к месту преступления. Поводом для убийства стала переписка, которую ревнивец обнаружил в телефоне жены.
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Происшествия , МВД , Фонтанка.Ру
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