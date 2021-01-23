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Обычная Украина: полковник СБУ заказал полковнику СБУ убийство генерала СБУ 

ИА Regnum и ещё 1 51 минуту назад
Полковник СБУ заказал полковнику СБУ убийство генерала СБУ
Фото: Reuters
Полковник спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» Андрей Расюк был задержан 22 января по подозрению в подготовке убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова — по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного.
Об этом 23 января со ссылкой на свои источники сообщает издание «Украинская правда».
В материале отмечается, что Наумов является «правой рукой» и другом нынешнего председателя СБУ Ивана Баканова. Он бывший прокурор и чиновник, которому президент Владимир Зеленский спустя год службы в СБУ присвоил звание бригадного генерала.
В свою очередь, полковник СБУ Нескоромный с 1 июля по 8 ноября 2019 года был заместителем председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности. В настоящий момент Нескоромного разыскивают, ему запрещен выезд из Украины.
Политический эксперт Юрий Бутусов, который специализируется на военном и силовом секторе, подтвердил информацию о задержании и сообщил, что предпосылки для таких «бригадных» разборок возникли уже давно. По его словам, экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути, «крышуют» теневой бизнес, и сейчас происходит передел этого «лакомого кусочка».
Официальных комментариев от СБУ по состоянию на утро 23 января нет.
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Происшествия , Иван Баканов , Владимир Зеленский , Андрей Наумов , Юрий Бутусов , СБУ , Ноябрьск , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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