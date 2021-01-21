В Сети появилось видео унесшего 28 жизней взрыва в Багдаде 

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Telegram-канал Baza опубликовал видео теракта в центре Багдада, в результате которого погибли десятки человек.

На записи запечатлена оживленная площадь. Камера захватывает скопление людей, в центре которого неожиданно что-то взрывается. Очевидцы бросаются в разные стороны. Когда дым рассеивается, видно, что на земле остаются лежать тела погибших.

По данным агентства ТАСС, которое ссылается на телеканал Al Arabia, речь идет о теракте в районе площади Ат-Таяран на территории местного рынка. Журналисты уверяют, что в столице Ирака один за другим прогремели два взрыва, которые устроили два террориста-смертника.

Злоумышленники подорвали сами себя в тот момент, когда их задерживали сотрудники правоохранительных органов . В результате погибли как минимум 28 человек, пострадали не менее 73 человек. На месте трагедии работают медики.

Местные власти перекрыли дороги, ведущие к району, где расположены госучреждения и посольства многих иностранных государств. Подробности инцидента выясняются.