В Сети появилось видео унесшего 28 жизней взрыва в Багдаде 

Telegram-канал Baza опубликовал видео теракта в центре Багдада, в результате которого погибли десятки человек.
На записи запечатлена оживленная площадь. Камера захватывает скопление людей, в центре которого неожиданно что-то взрывается. Очевидцы бросаются в разные стороны. Когда дым рассеивается, видно, что на земле остаются лежать тела погибших.
По данным агентства ТАСС, которое ссылается на телеканал Al Arabia, речь идет о теракте в районе площади Ат-Таяран на территории местного рынка. Журналисты уверяют, что в столице Ирака один за другим прогремели два взрыва, которые устроили два террориста-смертника.
Злоумышленники подорвали сами себя в тот момент, когда их задерживали сотрудники правоохранительных органов. В результате погибли как минимум 28 человек, пострадали не менее 73 человек. На месте трагедии работают медики.
Местные власти перекрыли дороги, ведущие к району, где расположены госучреждения и посольства многих иностранных государств. Подробности инцидента выясняются.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что с бандподпольем в регионе полностью покончено. Финальной точкой в борьбе силовиков с бандитами стала ликвидация ОПГ Аслана Бютукаева.