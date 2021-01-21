Россиянка получила срок за истязание сына

"В своем последнем слове она раскаялась в содеянном и попросила суд не лишать ее свободы. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда", — говорится в сообщении пресс-службы суда.