Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео тарана пяти машин в Петербурге 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
Массовая авария с участием шести машин произошла в Петербурге сегодня утром. ДТП на пересечении Гражданского проспекта и улицы Гидротехников зафиксировала камера наружного наблюдения.
На кадрах видно, как автомобиль на полном ходу влетает в группу стоящих на светофоре транспортных средств, при этом все они получили повреждения.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трамвай врезался в дорожный столб и сошел с рельсов. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе станции метро «Буревестник».
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
00:14
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
Происшествия
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
00:15
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
Происшествия
Два смертника взорвались в центре Багдада
00:34
Два смертника взорвались в центре Багдада
Происшествия В мире
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
00:48
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
Происшествия
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
02:04
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
Армия
Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый»
01:28
Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый»
Армия
Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена
00:35
Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение