Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге

Массовая авария с участием шести машин произошла в Петербурге сегодня утром. ДТП на пересечении Гражданского проспекта и улицы Гидротехников зафиксировала камера наружного наблюдения.

На кадрах видно, как автомобиль на полном ходу влетает в группу стоящих на светофоре транспортных средств, при этом все они получили повреждения.