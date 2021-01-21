13-летний подросток ранил ножом сверстника в школе под Иркутском 

В одной из школ Братска Иркутской области 13-летний подросток напал с ножом на сверстника. Пострадавшего школьника госпитализировали с колото-резаной раной правого бедра, сообщает «Интерфакс».

«Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Предварительно установлено, что прямого умысла у школьника не было», — уточнили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Инцидент между семиклассниками произошел в среду, 21 января. По предварительной версии, школьник получил ранение во время игры с ножом.

Известно что юный виновник произошедшего состоит на профилактическом учете. После инцидента в отношении его матери инспекторами по делам несовершеннолетних был составлен в протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось про 13-летнего подростка, который зарезал свою мать ножом в Татарстане.