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13-летний подросток ранил ножом сверстника в школе под Иркутском 

ЧП Столица 37 минут назад
13-летний подросток ранил ножом сверстника в школе под Иркутском
Фото: РИА Новости
В одной из школ Братска Иркутской области 13-летний подросток напал с ножом на сверстника. Пострадавшего школьника госпитализировали с колото-резаной раной правого бедра, сообщает «Интерфакс».

«Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Предварительно установлено, что прямого умысла у школьника не было», — уточнили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Инцидент между семиклассниками произошел в среду, 21 января. По предварительной версии, школьник получил ранение во время игры с ножом.
Известно что юный виновник произошедшего состоит на профилактическом учете. После инцидента в отношении его матери инспекторами по делам несовершеннолетних был составлен в протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее сообщалось про 13-летнего подростка, который зарезал свою мать ножом в Татарстане.
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Происшествия , МВД , Интерфакс , Братск , Иркутская Область
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