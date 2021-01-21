Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Полицейского из Арзамаса наградят за спасение детей при пожаре 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
Полицейского из Арзамаса наградят за спасение детей при пожаре
Фото: © мвд.рф
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего участкового уполномоченного полиции отдела по городу Арзамасу Дмитрия Курташкина медалью «За смелость во имя спасения».
Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, 14 января на улице 9 Мая произошло возгорание общежития. Курташкин в этот момент находился в опорном пункте полиции в соседнем здании.

«Участковый незамедлительно вызвал на место происшествия специалистов экстренных служб. Вход в общежитие был полностью затянут дымом, поэтому полицейскому пришлось проникнуть в здание через второй этаж, забравшись по трубе теплотрассы. Он сразу же начал эвакуацию людей — искал в задымлённых коридорах и комнатах жильцов и направлял их на пожарную лестницу», — рассказала Волк.

Курташкин самостоятельно вынес к лестнице восьмилетнего мальчика и семилетнюю девочку, которые находились в общежитии без родителей и растерялись.
Кроме того, одна из эвакуированных женщин вспомнила, что в соседней комнате должны находиться две сестры, родителей которых не было на месте. Полицейский вернулся на пятый этаж и нашёл двух девочек.

«Передав маленьких сестёр медикам, полицейский совместно с работниками специализированных служб продолжил эвакуацию жильцов. Благодаря самоотверженным действиям участкового до приезда пожарных расчётов из горящего здания были выведены 30 человек», — отметила Волк.

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
RT на русском: последние новости
В Красноярске завершено дело бизнесмена Анатолия Быкова В Красноярске завершено дело бизнесмена Анатолия Быкова Задержаны трое похитивших младенца в Подольске Задержаны трое похитивших младенца в Подольске В МВД рассказали о ситуации с преступностью в России В МВД рассказали о ситуации с преступностью в России
Комментарии
Происшествия , Пожар во Владимире , Пожар в Арзамасе , Дым от пожаров , Ирина Волк , Владимир Колокольцев , МВД , Комсомольская правда , Арзамас , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
00:14
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
Происшествия
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
00:48
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
00:15
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
02:04
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение