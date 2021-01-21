В Красноярске завершено расследование дела бизнесмена Быкова

«В ходе следствия обвиняемый Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Однако совокупностью собранных доказательств — допросами, очными ставками, проверками показаний на месте, обысками, выемками и другими —установлена его причастность к совершению преступления», —говорится на сайте СК.