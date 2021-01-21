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В Красноярске завершено дело бизнесмена Анатолия Быкова 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
В Красноярске завершено расследование дела бизнесмена Быкова
Фото: РИА Новости
В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства.

«В ходе следствия обвиняемый Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Однако совокупностью собранных доказательств — допросами, очными ставками, проверками показаний на месте, обысками, выемками и другими —установлена его причастность к совершению преступления», —говорится на сайте СК.

28 октября красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена.
По версии следствия, в период времени до 27 сентября 2004 года у Быкова на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов.
В конце августа сообщалось, что Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году.
Бизнесмену также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства в 1994 году.
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Происшествия , Анатолий Быков , Красноярск , Красноярский Край
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