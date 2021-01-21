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Москва

Отец Шамсутдинова возмутился приговором сыну 

Павел Тиунов 1 час назад
Отец Рамиля Шамсутдинова, убившего 8 человек, заявил Ura.ru, что приговор его сыну оказался слишком суровым, вопреки всем ожиданиям. Молодого человека приговорили к 24,5 годам лишения свободы и обязали выплатить родственникам погибших миллионные компенсации.
Салим Шамсутдинов заявил, что решение суда — показательное. Защита его сына полагала, что Рамилю назначат наказание в районе 15 лет лишения свободы. Следовало учесть, по его словам, все смягчающие обстоятельства, главное из которых — издевательства сослуживцев над его сыном. Шамсутдинову-младшему, в частности, не давали ему спать. Европейскими правозащитниками это приравнивается к пыткам, отметил собеседник издания.

«Его довели», — подчеркнул Салим.

Он добавил, что суд учёл результаты психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на то, что специалисты могли прийти к ошибочным выводам. В частности, Шамсутдинов отмечает, что его сын скорее всего находился в невменяемом состоянии в тот момент, когда стрелял по сослуживцам. В то же время эксперты посчитали, что Рамиль отдавал себе отчет в своих действиях.
Многомиллионные компенсации родственникам погибших отец срочника также посчитал неуместными. По его словам, «история с ними быстро закончится»: в колонии он столько не заработает, а на свободе его быстро признают неплатежеспособным.
Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов получил 24 года колонии
В октябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», произошел самый громкий расстрел солдат в военной части последних лет. Срочник Рамиль Шамстудинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое были ранены. Стрелок был задержан. По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. Сам солдат заявлял, что на убийство его толкнула «дедовщина». Судьбу солдата решала коллегия присяжных. Шамсутдинов свою вину в преступлении признал. Ему грозило пожизненное лишение свободы.
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Происшествия , Видео , Рамиль Шамсутдинов
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