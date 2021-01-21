В отдел полиции Санкт-Петербурга после поездки раздетым на капоте «Жигулей» доставили 20-летнего жителя Кудрово Всеволожского района и его 19-летнего товарища. Младший управлял автомобилем, а старший полураздетым с бутылкой в руке сидел на капоте во время движения.

Поездка произошла 18 января и попала на видео. В отношении водителя составлены протоколы за неисправные фары, нарушение правил перевозки людей и установки номеров. Для маскировки их сняли на время поездки.

В отношение пассажира составлен протокол о мелком хулиганстве.